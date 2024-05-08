Tropicalfete’s Authors Connecting Program Coming Soon In June 2024!
AUTHORS CONNECTING WORKSHOP IS A PROGRAM DESIGNED TO EMPHASIZE THE IMPORTANCE OF LITERACY AND HOW CULTURE CAN INFLUENCE EDUCATION, AS WELL AS ONE’S WORLDVIEW. AUTHORS ENGAGE IN WORKSHOPS ALLOWING PARTICIPANTS TO ASK QUESTIONS AND ATTEND A READING WITH THE AUTHOR. THE PROGRAM IS TARGETED TO INTERACT WITH CHILDREN. AT THE END OF THE SESSION, BOOKS WILL BE DISTRIBUTED TO ENCOURAGE A LOVE OF READING.
TROPICALFETE’S AUTHORS CONNECTING IN CELEBRATION OF CARIBBEAN HERITAGE MONTH WITH BARNES & NOBLE